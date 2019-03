Ministro saudita avverte USA contro nuove sanzioni contro la Russia

"La Russia è un grande fornitore di gas per l'Europa, di petrolio per la Cina, se ciò accadrà, interesserà l'Europa, la Cina e il mondo intero", ha affermato il Ministro.

Secondo lui, l'Arabia Saudita guarda positivamente alla cooperazione con la Russia, i paesi stanno prendendo le giuste misure congiunte per stabilizzare il mercato.

"La Russia è un importante fornitore di risorse energetiche, un leader tecnologico, occupa un posto significativo nell'industria spaziale e così via. Siamo seduti allo stesso tavolo con la Russia e altri produttori che discutono su come stabilizzare il mercato globale del petrolio", ha detto Al-Falih.

A febbraio, i senatori hanno presentato una proposta di legge al Congresso degli Stati Uniti sulle nuove sanzioni contro la Russia. In particolare, prevedono sanzioni contro persone che investono in progetti di esportazione di gas russo situati al di fuori del paese, nonché contro investimenti in progetti energetici al di fuori della Russia per più di $250 milioni e supportati da società di proprietà statale.