Bolton non esclude negoziati con la Russia per il controllo degli armamenti

Il Consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton non esclude dei possibili negoziati con la Russia sul controllo degli armamenti, e ha anche osservato la possibilità di includere la Cina in questa discussione.

"La Cina sta ora sviluppando il suo potenziale nucleare. Questo è uno dei motivi per cui stiamo pensando di rafforzare il nostro sistema di difesa missilistica qui negli Stati Uniti. E questo è uno dei motivi per cui, se avremo intenzione di tenere nuovi negoziati sul controllo degli armamenti, ad esempio, con i russi, potrebbe avere senso includere la Cina in questa discussione ", Bolton cita The Hill.

Ha aggiunto che la Cina aderisce alla stessa posizione degli Stati Uniti riguardo la denuclearizzazione nordcoreana.

"Potrebbero fare di più, esercitare più pressione sulla Corea del Nord e rispettare più severamente le sanzioni statunitensi. Controllano il 90% del commercio estero della RPDC, quindi la Cina può svolgere un ruolo molto importante qui", ha sottolineato il politico.

In precedenza, il generale Joseph Dunford, presidente del Joint Chiefs of Staff delle forze armate degli Stati Uniti, ha dichiarato che Washington non dovrebbe rinunciare al diritto di lanciare un attacco nucleare preventivo contro un potenziale nemico.

Inoltre, i media hanno riferito che gli Stati Uniti potrebbero essere sull'orlo della rovina a causa dei costi crescenti del complesso militare-industriale.