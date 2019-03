Google rifiuta accuse di collaborazione con l'esercito cinese

Google Inc. ha negato le accuse di collaborazione con l'esercito cinese. Lo ha riferito domenica l'emittente NBC con riferimento a un rappresentante di Google.

"Non lavoriamo con l'esercito cinese, lavoriamo con il governo degli Stati Uniti, incluso il Dipartimento della Difesa, in molte aree, tra cui la sicurezza informatica, il reclutamento del personale e l'assistenza sanitaria", ha detto un portavoce della società in una nota.

Sabato, Donald Trump ha accusato Google di aiutare la Cina e il suo esercito. In precedenza, il presidente del Joint Chiefs of Staff delle forze armate statunitensi, Joseph Dunford, ha affermato che le attività di Google Cina avvantaggiano le forze armate di questo paese.