CNN: Boeing crea l’aereo più lungo della storia

Come riporta la CNN, il Boeing 777X è lungo 77m per una apertura alare di 72m.

La compagnia Boeing ha tenuto la presentazione dell'aereo passeggeri più lungo del mondo: il nuovo aereo di linea wide body Boeing 777X, riporta la CNN.

"Il 13 marzo, il primo Boeing 777X è stato presentato ai dipendenti della Boeing presso la fabbrica di velivoli wide-body di Everett, Washington." Il canale ha detto, aggiungendo che l'aereo di linea è anche leggermente più lungo dell'attuale detentore del record: l’aereo a doppio ponte Boeing 747- 8.

Secondo il costruttore di aeromobili, la lunghezza del nuovo aereo di linea è di 77 m per un’apertura alare di 72 m. Allo stesso tempo, l'azienda ha usato per la prima volta nell'aviazione civile una tecnologia per il ripiegamento delle ali, che in precedenza era usata solo negli aerei militari, di solito per gli aerei imbarcati. Inoltre, il Boeing 777X diventerà il più grande aereo passeggeri bimotore del mondo. Il diametro della turbina di quest'ultimo è di quasi 3,5 m.

La modifica di base del nuovo velivolo sarà il Boeing 777-9X, che, a seconda del layout, sarà in grado di ospitare a bordo da 400 a 425 passeggeri. In questo caso, la versione base avrà un’autonomia di volo leggermente superiore a 14.000 km. Una versione abbreviata del Boeing 777-8X, la cui lunghezza sarà di 70 m, sarà in grado di imbarcare dai 350 a i 375 passeggeri e sarà in grado di volare per poco più di 16.000 km.

La società sottolinea inoltre che "i consumi e i costi operativi (della famiglia Boeing 777X) saranno inferiori a quelli dei concorrenti del 10-12%." Il primo volo del nuovo aereo verrà effettuato nei prossimi mesi e le consegne ai clienti sono previste per il 2020.