Media: Piloti imparano a pilotare Boeing 737 Max sull’iPad

Molti dei piloti del Boeing 737 Max non sono stati adeguatamente informati sulle caratteristiche dell'aereo e hanno imparato a controllare il nuovo modello sull'iPad, riporta il New York Times.

Come nota il giornale, di solito i piloti si allenano per ore su costosi simulatori che simulano un volo e insegnano nuove funzioni. Secondo i resoconti dei media, i sindacati dei piloti di Southwest Airlines e American Airlines hanno ripetutamente chiesto a Boeing di creare un simulatore per il modello Max, ma la compagnia e la Federal Aviation Administration statunitense avevano deciso che non era necessaria una formazione aggiuntiva per i piloti e che era sufficiente informarli dei possibili problemi su come avrebbe funzionato il nuovo software.

© AP Photo / Ben Curtis I voli di tutti i Boeing 737 Max sono stati interrotti

"Hanno costruito l'aereo mentre lo stavano ancora progettando e i dati per la creazione del simulatore sono diventati disponibili solo quando l’aereo era pronto a volare", ha dichiarato Greg Bowen, presidente della Southwest Airlines Pilot Association.

Inoltre, secondo i resoconti dei media, un gruppo di piloti che hanno testato il Boeing 737 Max aveva creato una guida di 13 pagine sulle differenze tra Max e il modello precedente del 737, comprese le modifiche nei display e nei motori. Ma il materiale di formazione non ha menzionato il nuovo software MCAS, che in determinate circostanze spinge automaticamente la fusoliera verso il basso.

I rappresentanti della Boeing hanno promesso di riparare il sistema in poche settimane, senza ulteriore addestramento per i piloti. Dopo l'incidente con l’aereo di linea Lion Air, è emerso che MCAS poteva attivarsi senza motivo, sulla base di letture errate dei sensori, scrive il New York Times.

L'aereo Boeing 737 Max 8 dell’Ethiopian Airlines, che trasportava 157 persone, si è schiantato nei pressi della città etiopica di Debre-Zeit la mattina del 10 marzo. Sono rimasti uccisi cittadini di 35 paesi inclusi tre russi. Secondo il direttore generale della compagnia aerea, prima della tragedia, i piloti si lamentavano dei problemi di "controllo del volo".

Questa è la seconda catastrofe di un Max 8 in cinque mesi: nell'ottobre dello scorso anno, un altro aereo della Lion Air si è schiantato. Ha ucciso 189 persone.

Dopo la tragedia, alcuni paesi, in particolare Stati Uniti, Canada, Cina, Austria, Francia, Italia e Svizzera, Georgia, Messico, India, Giappone e Russia, hanno bandito i voli di questo modello Boeing.