Gli attivisti polacchi hanno fatto appello al presidente degli Stati Uniti Donald Trump con una richiesta di ricevere riparazioni per la seconda guerra mondiale dalla Russia e dalla Germania. The New American ha attirato l'attenzione sulla petizione pubblicata sul sito web della Casa Bianca.

Gli autori dell'appello sostengono che la Polonia è stata occupata dalla Russia, e finora non ha ricevuto un risarcimento per l'aggressione russa e tedesca.

© AP Photo / Vadim Ghirda Polonia, definiti i tempi di attivazione della base USA per la difesa missilistica

Come nota il giornale, attivisti polacchi accusano Mosca e Berlino di "aver letteralmente distrutto e reso schiava la nazione durante e dopo la guerra". Secondo loro, i regimi dittatoriali di Adolf Hitler e Iosif Stalin conquistarono la Polonia nel settembre 1939.

I promotori dell'appello al presidente americano sottolineano che vedono gli Stati Uniti come garanti degli accordi post-bellici.

"Il raggiungimento di questa giustizia storica è necessario per ragioni morali e storiche, inoltre svolge un ruolo chiave nello sviluppo della Polonia, un alleato affidabile degli Stati Uniti di fronte alla minaccia emergente in Europa e in Asia, il nuovo Impero del Male", afferma New American estratto dal testo della petizione.

Secondo la rivista, il governo polacco ha sostenuto questa iniziativa.

Da metà febbraio, la petizione a Trump ha ottenuto meno di settemila voti. La Casa Bianca risponde solo agli appelli firmati da almeno centomila persone.