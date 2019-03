Presidente Serbia: se la NATO non difenderà i serbi in Kosovo lo faranno altri

Gli albanesi del Kosovo nel marzo 2004 hanno organizzato dei pogrom, che hanno portato alla cacciata in massa dei serbi dalla provincia e alla distruzione di numerosi monumenti della loro storia e cultura. Le rivolte con molte vittime si sono verificate nonostante la presenza delle forze dell'Alleanza del Nord Atlantico nella provincia autonoma il 12 giugno 1999 dopo il ritiro delle forze serbe e della polizia dal Kosovo e Metohija.

Domenica in tutto il paese si svolgono eventi commemorativi e funzioni religiose in chiesa.

"Da loro (KFOR) ci aspettiamo che reagiranno in ogni momento in cui il popolo serbo venga minacciato, se la NATO non è sarà in grado di farlo in pratica, ci sono coloro che sono in grado di proteggere il nostro popolo", ha detto Vucic domenica in una conferenza stampa. Ha aggiunto che le autorità serbe non abbandonerebbero i loro concittadini in pericolo.

La dirigenza serba, sotto la pressione di Bruxelles e al fine di avvicinare la regione all'Unione europea, oltre a rendere la vita più facile ai cittadini serbi nella provincia, nel 2011 è stata costretta ad avviare negoziati per normalizzare le relazioni con gli albanesi del Kosovo attraverso la mediazione dell'UE. Il dialogo è attualmente sospeso.

"Vogliamo continuare il dialogo con gli albanesi e le trattative, ma temo che con la loro piattaforma negoziale e i dazi doganali imposti dimostrino che non vogliono un dialogo", ha sottolineato.