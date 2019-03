Estonia: rabbino capo del paese vittima di insulti antisemiti per strada

"Questo è un incidente molto grave che non può essere ignorato: fino ad ora l'Estonia è stata una società aperta e umana in cui non c'è posto per l'antisemitismo e la xenofobia", ha scritto Paet su Facebook, commentando l'incidente di sabato.

Secondo il portale d’informazione ERR estone, Shmuel Kot è stato vittima di abusi verbali lungo la strada verso la sinagoga, dove stava andando con i bambini. Per strada, un uomo di lingua estone si è avvicinato a loro cominciando a gridare insulti, accompagnandoli con espressioni oscene.

Secondo testimoni oculari dei social network, una pattuglia della polizia municipale era vicina alla scena dell'incidente, a cui il rabbino ha chiesto di fare qualcosa, in quanto c'era il pericolo che l’aggressore verbale potesse passare ad un attacco fisico. Tuttavia, la pattuglia presumibilmente avrebbe completamente la sua richiesta. Questa volta, l'aggressore si è limitato agli abusi verbali e non ha assalito il rabbino con i figli.

Paet ha osservato che il primo ministro, il capo del ministero degli Interni e il sindaco di Tallinn dovrebbero prestare seria attenzione a questo caso.

"Shmuel Kot è noto come il capo della comunità ebraica che ama l'Estonia e parla l'estone, ma l'incidente che si è verificato è un fenomeno vergognoso", ha affermato il vice ministro europeo.