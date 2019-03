Il tentativo di piacere agli americani contro la Russia si rivolterà contro gli interessi della Germania, ha detto il presidente del comitato del Consiglio della Federazione russa per gli affari esteri Konstantin Kosachev, commentando l'intervista del deputato tedesco Manfred Weber al giornale polacco Newsweek.

“Si tenta in qualsiasi modo di piacere agli americani ai danni della Russia, ma alla fine, come nella formula del lord britannico, questi tentativi si rivolteranno contro gli interessi della Germania, e gli altri consumatori europei di gas", ha scritto Kosachev su Facebook. Il senatore ha commentato le dichiarazioni di Weber che ha annunciato l'intenzione di utilizzare tutte le capacità che ha per bloccare la costruzione del gasdotto Nord stream 2, affermando che il politico ha messo insieme parole sull’indipendenza dal pubblico.

Egli ha anche notato che non vede logica nelle parole di Weber, che ritiene la creazione del gasdotto un progetto politico e non economico, in contrasto con gli interessi dell'Unione Europea.

Kosachev sottolinea che il Nord stream 2 deve diversificare le rotte di approvvigionamento di gas in Europa, ciò riduce la dipendenza dell'UE dall'Ucraina e fornisce un accesso affidabile al gas naturale a basso costo.

La posizione di Weber e i suoi alleati riproduce la logica della NATO dei tempi iniziali della guerra fredda, ma ora ciò vale per l'Unione europea, ha concluso Kosachev.