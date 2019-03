Gli Stati Uniti vogliono acquistare 10mila missili per contrastare la Russia 

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti intende acquistare più di diecimila missili guidati per usarli in futuro contro la Russia e la Cina, scrive il portale Task and Purpose.

Si osserva che il Pentagono ha proposto di includere nel progetto di bilancio finanziario per il 2020 le spese per 10 193 missili terra — terra con sistemi reattivi di fuoco. Si sottolinea che è del 26 per cento in più rispetto al 2019, quando il dipartimento della difesa USA ha richiesto 8 101 razzi, e il 47 per cento in più rispetto al 2018, quando furono richiesti 6 936 missili.

Il Pentagono prevede di testare missili non nucleari vietati dall'INF

Il giornale dice che l'acquisto di queste armi per "neutralizzare o sopprimere l’artiglieria campale e i sistemi della difesa aerea nemica" è pari a un importo di circa 1,4 miliardi di dollari.

Secondo la versione del portale, un forte aumento della spesa per l’arsenale missilistico è associato al "nuovo orientamento" del Pentagono verso i sistemi reattivi di fuoco per affrontare le "grandi potenze" come Russia e Cina, dopo “la relativa sconfitta" dell’ISIS in Iraq e in Siria.

In un rapporto pubblicato all'inizio di marzo per la revisione del bilancio della difesa per il prossimo anno fiscale, il Pentagono ha detto che la priorità nella modernizzazione dell'Esercito USA sarà volta a "migliorare il tiro a lunga distanza e le azioni dell’artiglieria campale, lo sviluppo delle capacità di reazione dell'artiglieria per stabilire la supremazia su tutte le sfere".