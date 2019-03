Un aereo militare americano in ricognizione sulla Chukotka

Un aereo militare americano ha sorvolato il territorio russo nell'ambito del contratto per il cielo aperto, dice il sito di monitoraggio PlaneRadar su Twitter.

Un aereo dell’aviazione americana, un Boeing OC-135B Open Skies, numero 61-2670, è stato registrato nel raggio di azione dei ricevitori delle città Anadyr e Pevek nel circondario autonomo della Chukotka a quota 11,2 chilometri.

​

Il Boeing OS-135B non è stato progettato per le armi.

L'aereo ha superato il test internazionale con la partecipazione di Mosca, un test che esclude l'uso della tecnologia non prevista dal Contratto. In precedenza, voli simili sul territorio della Russia questo aereo li ha fatti 11, 13 e 14 marzo.

Il trattato per il cielo aperto è stato firmato dai membri dell'OSCE nel 1992 ed è diventato una delle misure per rafforzare la fiducia in Europa dopo la Guerra fredda. Secondo il documento, gli stati possono effettuare voli di ricognizione sul territorio di altri paesi partecipanti e raccogliere informazioni sulle loro truppe. Il contratto è valido dal 2002 e lo hanno sottoscritto la maggior parte dei paesi della NATO, Russia, Bielorussia, Ucraina, Georgia, Bosnia-Erzegovina e le neutre Svezia e Finlandia.