Scoperta in India nuova specie di rane delle dimensioni di un chiodo

I ricercatori hanno riferito che queste rane sono rimaste sconosciute non solo per la loro piccola dimensione, ma anche per il loro colore altamente mimetico. Questi anfibi presentano delle macchie bianche sui fianchi, che sono simili a costellazioni e per questo vengono chiamate rane stellari nane.

La scoperta di questa specie ha permesso agli scienziati di identificare la nuova sottofamiglia Astrobatrachus kurichiyana.

I Gati occidentali sono una catena montuosa del subcontinente indiano e una grande riserva naturale popolata da una grande varietà di animali.