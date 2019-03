Erdogan: la Turchia non farà marcia indietro per l'acquisto degli S-400 dalla Russia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che Ankara non intende rinunciare all'acquisto dei sistemi missilistici antiaerei russi S-400. Lo riporta oggi l'Hürriyet Daily News.

"Abbiamo finito con questo caso. Per noi non si può tornare indietro", ha detto Erdogan in un'intervista televisiva.

Il presidente turco ha aggiunto che Ankara è pronta anche a prendere in considerazione le proposte degli Stati Uniti per l'acquisto dei sistemi Patriot.

La pubblicazione nota che i funzionari americani in precedenza hanno chiarito che la Turchia dovrebbe acquistare i sistemi missilistici antiaerei americani, non quelli russi, sottolineando nel contempo che il sistema di difesa aerea S-400 è incompatibile con i sistemi NATO.

Tuttavia Ankara ha spiegato che non avrebbe rinunciato all'accordo con Mosca, anche acquistando i Patriot americani. I funzionari turchi si lamentano che i loro alleati non hanno ancora espresso il desiderio di vendere il sistema di difesa missilistica alla Turchia.