A Parigi scontri tra gilet gialli e polizia

La diretta della diciottesima manifestazione dei gilet gialli a Parigi:

Migliaia di persone si erano riunite nella piazza presso l'Arco di Trionfo al mattino ed erano sfilate in corteo lungo le strade adiacenti.

I manifestanti più aggressivi hanno provocato la polizia in vari modi violando lo svolgimento pacifico della manifestazione. La polizia è stata costretta ad usare ripetutamente i gas lacrimogeni.

​Ora i dimostranti si trovano proprio all'inizio degli Champs Elysees.

Sopra la piazza si eleva il fumo dei fumogeni e petardi, spesso dopo qualche secondo esplodono petardi e granate stordenti. I gilet gialli lanciano contro la polizia non solo petardi, ma anche pietre e rifiuti che trovano. Ogni volta che viene colpita una camionetta della polizia esplode la gioia dei dimostranti.

​Di tanto in tanto la polizia cerca di disperdere i manifestanti per allontanarli dalla piazza; in particolare le forze dell'ordine utilizzano proiettili di gomma.