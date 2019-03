Yandex avvia i test del proprio social network

Si osserva che "Aura" troverà per l'utente nuovi amici sfruttando le reti neurali, l'apprendimento automatico ed altre tecnologie di Yandex, oltre all'utilizzo delle informazioni già fornite dall'utente su altre risorse della società.

Inoltre le persone potranno scegliere indipendentemente i lettori dei propri post ad esempio in base all'età, al sesso o alla geolocalizzazione.

Al momento è possibile entrare nel nuovo social network solo su invito di un partecipante al test, che ha la possibilità di invitare fino a cinque utenti al giorno.

Il social network prevede diversi step di moderazione.

La pre-moderazione automatica riconosce parole e immagini vietate dalle regole Yandex (parolacce, foto indecorose, insulti, etc.) non permettendo la pubblicazione. Inoltre è possibile segnalare un contenuto pubblicato, permettendo così ai moderatori di verificare e in caso di violazione delle regole rimuoverlo.

La data del lancio completo del nuovo social network di Yandex non è ancora stata rivelata.