Segretario generale ONU esorta parti del conflitto siriano a rispettare tregua ad Idlib

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso preoccupazione per l'escalation nella provincia siriana di Idlib ed ha invitato tutte le parti in conflitto a rispettare la tregua. Lo si afferma nella dichiarazione del segretario generale pubblicata sul sito web delle Nazioni Unite.

"Esorto tutte le parti a rispettare i propri obblighi e contribuire alla realizzazione dell'accordo di cessate il fuoco ad Idlib.Le operazioni antiterroristiche non assolvono dalla responsabilità di proteggere i civili. La tregua ad Idlib è un passo necessario verso l'armistizio in tutto il Paese", si legge nel comunicato.

Mercoledì scorso il ministero della Difesa russo aveva riferito che i propri caccia dislocati in Siria avevano distrutto un deposito di Al-Nusra nella provincia di Idlib, in cui in particolare venivano conservati dei droni di attacco che sarebbero serviti per un attacco contro la base russa di Khmeimim. Il raid di precisione è stato concordato dopo consultazioni con la parte turca, aveva evidenziato il dicastero militare russo.