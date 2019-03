I medici spiegano come il sonno sano aiuta a combattere l'eccesso di peso 

Venerdì si celebra la giornata Mondiale del sonno, in Spagna ogni persona su quattro (il 26%) ha problemi con il sonno: lo mostrano i dati della ricerca dell'istituto europeo per il sonno riguardanti l'anno 2018. Gli esperti ricordano che il sonno di qualità aiuta anche a combattere i problemi metabolici, diabete e obesità, nonché le malattie cardiovascolari e disturbi cognitivi.

"In passato la lotta contro l'eccesso di peso si è concentrata principalmente sulla dieta e l'attività fisica, ma l'importanza del sonno per il successo del trattamento viene ignorata. Dormire "più del dovuto” viene considerata pigrizia", dice l’esperto IMEO sulla corretta alimentazione Ruben Bravo.

Secondo lui, oggi è stato reso noto che un buon sonno è fondamentale per lo stato fisico e mentale di una persona.

Come è noto, ci sono due fasi del sonno che si alternano durante il riposo: lento e veloce. "Il 50% del sonno dei neonati è la fase REM del sonno, negli adulti è solo il 20%", spiega la nutrizionista Sonia Painado. Durante la fase del sonno lento viene regolato il metabolismo del glucosio e, quindi, "tutte le modifiche che influiscono sul tempo e la qualità del sonno, possono portare a cambiamenti nello sviluppo, nella crescita e nel metabolismo del paziente".

Quando una persona dorme meno del dovuto, il corpo cerca di compensare lo squilibrio energetico, aumentando la produzione di grelina (ormone della fame) e riducendo la concentrazione di leptina (l'ormone che regola il metabolismo energetico). Cioè, meno dormiamo, più vogliamo mangiare, dicono gli esperti.

Il fattore di rischio durante il sonno è costituito dagli eccessivi depositi di grasso nella regione cervicale, può causare apnea del sonno (ovvero la cessazione della ventilazione polmonare durante il sonno per più di dieci secondi), dicono gli esperti.

Con l’apnea (di solito non dura meno di 10-15 all'ora) si verifica la sindrome di apnea nel sonno che viola la struttura dello stesso, ciò porta alla sonnolenza diurna, scarsa memoria, perdita di integrità, di concentrazione, mal di testa e irritabilità. Inoltre, la mancanza di ossigeno provoca un aumento di pressione e può provocare ipertrofia del ventricolo destro del cuore e anche infarto. La costante mancanza di ossigeno contribuisce a rallentare il metabolismo, ciò colpisce anche la predisposizione al peso in eccesso, dicono gli esperti.

"Pertanto, è estremamente importante identificare l'obesità associata con l’apnea, con l'obiettivo di una corretta destinazione del trattamento di questi pazienti, per evitare che le due patologie si alimentino a vicenda", dice nutrizionista Cecilia Lorca.

"Il sonno non duraturo in tenera età aumenta il rischio della comparsa in età adulta di malattie come obesità, diabete, infarto, ictus e alcuni tipi di cancro, tra cui il cancro al seno e il cancro del colon-retto", spiega Carmen Escalade. I neonati devono dormire dalle 14 alle 17 ore, i bambini di età inferiore a cinque anni dalle 10 alle 13 ore, quelli di cinque anni fino all'adolescenza dalle 9 a 11 ore, agli adulti bastano 7-9 ore di sonno.

Se a causa di un cambio di fuso orario, turni di notte, stress o insonnia questa quantità di sonno non è disponibile, allora, gli esperti consigliano di dormire per 20-30 minuti durante il giorno.

Durante la notte, è necessario evitare la caffeina, il cacao o l'alcol, spezie come curry, curcuma, zenzero e pepe, cibi grassi, ma è possibile mangiare prodotti lattiero-caseari, uova e pesce. Inoltre, non è consigliabile fare esercizio prima di andare a letto, utilizzare telefoni cellulari o computer, guardare la TV, provocare attività intellettuali. Gli esperti raccomandano di ascoltare musica rilassante, fare esercizi di yoga e andare a letto.