Migranti, Oim: nel 2019 oltre 10mila arrivi in Europa via mare, Italia terza destinazione

Un totale di 10.308 migranti e rifugiati sono arrivati in Europa via mare nel 2019, mentre 234 persone sono morte durante il loro viaggio verso il continente. Lo ha detto venerdì l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). La Spagna è diventata la destinazione più popolare tra i migranti, con 5.222 arrivi via mare, la Grecia al secondo posto con 4.483 arrivi, mentre l’Italia è diventata terza con 335 arrivi, secondo l’OIM.

Dal 2015, l’Europa ha vissuto la peggiore crisi migratoria della storia recente, lottando per accogliere centinaia di migliaia di rifugiati e migranti in fuga dalle ostilità nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa.