Un americano ha perso rapidamente peso bevendo solo birra

Al nono giorno di digiuno, il residente della città americana di Newtown, Del Hall, ha annunciato che il suo peso è diminuito di 7,9 chilogrammi.

In un'intervista al portale d’informazione Cincinnati.com, Hall ha detto che si sente “magnificamente”. Va regolarmente dal medico e prende le vitamine ogni giorno.

Oltre alla birra, l'americano beve caffè nero, tè senza zucchero e acqua frizzante. Hall ha aggiunto che la parte più difficile è stato il primo e il secondo giorno di digiuno.

Aveva molta voglia di mangiare fast food, ma al solito ha bevuto la sua birra. "Negli ultimi due giorni non sento affatto la fame. Spero che questo sia un buon segno e che tutto rimanga così. Sento che la mia mente diventa più chiara", ha detto l’americano. Ha aggiunto che ha un senso dell'olfatto molto acuto.

L'uomo ha iniziato a digiunare mercoledì, 6 marzo, e prevede di continuare a farlo fino a Pasqua, che si celebra il 21 aprile. Per l'esperimento che ha deciso di compiere si è ispirato ai monaci del monastero di Monaco, che durante tutti i 46 giorni di digiuno assumono solo birra. Secondo il Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, la perdita di peso ottimale per una persona è di 0,5 chilogrammi a settimana.