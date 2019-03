Ford prevede di tagliare più di 5mila posti di lavoro in Germania per risparmiare 

La ragione di queste misure è che negli ultimi 10 anni, l'azienda non è riuscita a raggiungere una crescita costante degli utili. "Per la Ford-Werke GmbH ciò significa ridurre i costi amministrativi di almeno 500 milioni di dollari e anche ridurre l'intera struttura organizzativa", dice il giornale citando l'estratto dalla lettera.

Pertanto, la società licenzierà 5mila persone. Il personale che ha meno di 49 anni sarà mandato via con la liquidazione, per i lavoratori di età superiore ai 50 anni è previsto il pensionamento anticipato. Secondo il giornale, per la compagnia Ford in Germania lavorano circa 24mila persone.