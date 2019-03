Due uomini arrestati in Olanda per gli attacchi terroristici di Parigi

La polizia olandese ha arrestato due uomini con l’accusa di aver fornito armi usate dai jihadisti nell’attentato del 2015 a Parigi, riferisce l’agenzia Associated press citando la procura della repubblica del paese.

Secondo la procura, gli uomini sono stati arrestati ad Amsterdam martedì. Si dice che loro “sono sospettati di coinvolgimento nella fornitura di armi", con cui gli estremisti hanno realizzato gli attentati di Parigi il 13 novembre 2015.

Durante le ricerche, la polizia ha sequestrato i loro computer, telefoni, documenti e supporti informatici. La detenzione dei sospetti è stata resa possibile grazie all'azione congiunta di servizi francesi, belgi e olandesi.

Come sottolinea l'agenzia, un sospetto è stato rilasciato per problemi di salute, l'altro rimane in custodia.