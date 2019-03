 Il 10 giugno verrà riesumato il dittatore Franco 

“La riesumazione avverrà il 10 giugno mattina, i resti saranno portati nel pantheon di Mingorrubio, a El Pardo, che è di proprietà dello stato" ha detto la Calvo in una conferenza stampa a Madrid, dopo una riunione del governo, durante la quale è stata adottata questa decisione. "Il governo spagnolo ha completato oggi la procedura per la preparazione per l'esumazione dei resti del dittatore" ha detto.

Il cimitero di Mingorrubio si trova nella zona di El Pardo, una parte del Comune di Madrid. La moglie del dittatore Carmen Polo è sepolta lì.

In precedenza, la famiglia del dittatore ha ripetutamente affermato di opporsi all'esumazione di Franco dalla Basilica nella Valle dei caduti, dove riposa dal momento della sua morte avvenuta nel 1975, tuttavia, si era detta pronta ad accettare la scelta se fosse stato sepolto nella cripta della Cattedrale di Madrid di Almudena. Questa opzione non ha convinto il governo, secondo la Calvo, in quanto le autorità ritengono che questo posto “sia inadatto”.

La cripta della cattedrale di Almudena si trova nel centro di Madrid, a un centinaio di metri dal palazzo Reale, è una delle attrazioni turistiche della capitale spagnola e, secondo le autorità, potrebbe diventare un nuovo luogo di culto del dittatore e dunque creare un pericolo per l'ordine pubblico.