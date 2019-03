USA, Francia, Germania e Regno Unito non forniranno assistenza nel recupero della Siria, fino a quando non ci sarà "una vera soluzione politica", hanno detto in una dichiarazione congiunta i paesi in occasione dell'ottavo anniversario del conflitto nella Repubblica araba.

"Dichiariamo chiaramente che non prenderemo in considerazione l’idea di fornire aiuti per il recupero siriano fino a quando non verrà avviato un processo politico irreversibile e credibile, oggettivo e autentico", si dice in una dichiarazione.

"Continueremo a perseguire la responsabilità di quanti hanno commesso crimini durante il conflitto siriano, per ottenere giustizia e riconciliazione per il popolo siriano" si dice nel documento.