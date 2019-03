Senatore australiano: "programma d’immigrazione causa della sparatoria in Nuova Zelanda"

Il senatore dello stato australiano del Queensland, Fraser Anning, ha dichiarato che è stato il programma d'immigrazione che inizialmente consentiva ai musulmani di trasferirsi in questo paese a portare alla sparatoria in Nuova Zelanda, che ha visto quasi 50 vittime, riporta il portale australiano News.com.

"La vera ragione dello spargimento di sangue nelle strade della Nuova Zelanda oggi è il programma d'immigrazione, che inizialmente permetteva ai fanatici musulmani di trasferirsi in Nuova Zelanda", ha dichiarato il senatore dopo la sparatoria in Nuova Zelanda.

Secondo il portale, dopo un po 'di tempo, "le prove che ha condiviso questa affermazione" sono state rimosso dai suoi social network. Secondo il portale, il politico ha notato che anche se i musulmani sono stati vittime di un attacco, ne sono anche colpevoli, e "la religione dell'Islam nel suo insieme". Allo stesso tempo, Anning ha sottolineato che "si oppone fortemente alla violenza in qualsiasi forma" e "condanna in modo assoluto le azioni dell’attentatore".

La dichiarazione del senatore australiano si è diffusa rapidamente su Internet, dopo di che molti politici lo hanno criticato. Il primo ministro del paese, Scott Morrison, ha definito deplorevli i commenti di Anning, che accusano “l'immigrazione delle violenze dei terroristi di estrema destra". "Questo punto di vista non ha spazio in Australia, per non parlare nel Parlamento australiano", ha scritto il primo ministro su Twitter.

© AP Photo / Mark Baker Nuova Zelanda, strage in due moschee. Decine di morti e feriti

Le sparatorie si sono verificate su almeno due moschee di Christchurch venerdì. La polizia ha riportato 49 morti, altri 48 sono negli ospedali. Il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha definito l'incidente un atto terroristico. Sono stati arrestati tre sospetti di coinvolgimento nell'attacco, tra cui un cittadino australiano. Una persona è accusata di omicidio. Secondo i media, questo è il più grande massacro nel paese dal 1943, quando 48 soldati giapponesi e un neozelandese furono uccisi durante una ribellione in carcere per i prigionieri di guerra nella città di Featherstone.