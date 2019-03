Reuters: banche russe preparano piano in caso imposizione sanzioni USA

Le grandi banche russe stanno sviluppando un piano d'azione in caso di introduzione di sanzioni statunitensi contro di loro, negando loro l'accesso al sistema finanziario americano e creando un sistema di conti corrispondenti che consentirà operazioni in valuta estera in caso di misure restrittive. Lo ha riferito giovedì l'agenzia di stampa Reuters citando fonti, tra le quali annovera un impiegato di alto rango di una delle banche statali russe, un ufficiale finanziario, un dirigente di una grande banca russa e un impiegato di una banca straniera.

Secondo i loro dati, le principali istituzioni finanziarie russe hanno iniziato a sviluppare un piano d'azione in caso di sanzioni statunitensi alla fine del 2018 insieme al Ministero delle finanze e alla Banca centrale russa.

"Ogni banca importante ha un piano dettagliato su ciò che dovrebbe essere fatto in una determinata situazione", ha detto uno degli interlocutori dell'agenzia. "Il primo mese è strutturato di giorno, se non di ora."

© REUTERS / Maxim Shemetov “Sanzioni americane contro la Russia saranno più pesanti in futuro”

Come spiegato da Reuters, ipoteticamente, gli Stati Uniti possono imporre sanzioni nei confronti di un certo numero di banche russe, negando loro l'accesso al sistema finanziario americano, il che renderebbe impossibile i pagamenti in dollari USA, poiché richiede un conto corrispondente presso una banca americana.

Lo scenario principale di risposta a una situazione del genere prevede che almeno una grande banca russa non subirà sanzioni e sarà in grado di effettuare transazioni valutarie con l'aiuto di conti corrispondenti in banche straniere. In questo caso, altre banche russe saranno in grado di trasferire valuta utilizzando i conti corrispondenti di questa banca, non influenzata da misure restrittive.

Reuters chiarisce con riferimento che le banche russe, precedentemente menzionate come possibili obiettivi per le sanzioni statunitensi nel disegno di legge proposto dai senatori statunitensi, sono collegate da conti corrispondenti, la maggior parte dei quali sono conti in rubli e solo una piccola parte in dollari.

L’agenzia elenca le seguenti banche: Sberbank, VTB, Vnesheconombank, Gazprombank e Agricultural Bank. In caso di disconnessione delle banche russe dal sistema finanziario americano, la soluzione del problema dei trasferimenti di valuta con l'aiuto dei conti corrispondenti in Russia può essere solo un'opzione temporanea, che sarà valida per circa tre o quattro mesi. Tuttavia, questo aiuterà a guadagnare tempo per cercare altre opzioni.

L'agenzia osserva che ci sono altri possibili scenari nel caso di sanzioni. Uno di questi può prevedere la fornitura di valuta da parte della Banca centrale della Russia a una banca non toccata dalle sanzioni, in modo che altre istituzioni finanziarie aprano un conto corrispondente per le operazioni in valuta estera presso questa banca. Secondo Reuters, è anche possibile che, nel caso vengano imposte sanzioni, una banca colpita da queste potrebbe apire un conto corrispondente direttamente presso la Banca centrale, ma l'agenzia lo considera improbabile, dal momento che creerebbe il potenziale rischio che le sanzioni interessino anche la Banca Centrale.