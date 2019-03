Dipartimento di Stato elenca paesi potenzialmente pericolosi per USA

Attualmente, circa 50 stati sono in grado di provocare danni significativi alla sicurezza degli Stati Uniti, ha dichiarato Kiron Skinner, capo del dipartimento di pianificazione politica del Dipartimento di Stato. La sua presentazione è stata pubblicata sul sito web del Centro per gli studi internazionali strategici.

Ha notato che in passato Washington era minacciata solo da due rivali: l'URSS e la Cina. Tuttavia, da allora la situazione è cambiata, altri stati si sono uniti o sono pronti a unirsi al "club nucleare".

Skinner ha aggiunto che gli Stati Uniti possono essere danneggiati in altri modi, come da attacchi informatici o da pressioni economiche. Non sono stati specificati però quali sono i paesi che potrebbero essere una minaccia per Washington.

In precedenza, il tenente generale dell'Esercito degli Stati Uniti, Eric Wesley, ha parlato della necessità di riformare le forze armate a causa del crescente potenziale di Russia e Cina. Secondo lui, negli ultimi anni, l'esercito americano si è concentrato sul "sistema di brigata", combattendo principalmente contro gruppi terroristici. Nel frattempo, per combattere avversari più seri è necessaria una struttura più complessa delle forze armate e delle diverse tattiche di combattimento, ha osservato il generale.