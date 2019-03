Tajani rischia l’impeachment per aver detto che Mussolini ha fatto “cose positive”

Mercoledì in un'intervista con Radio24 italiana, Tajani ha detto che Mussolini "ha fatto alcune cose buone", in particolare, "costruito strade, ponti, edifici, impianti sportivi". Tajani rappresenta la principale forza politica dell'UE: il Partito popolare europeo, che ha la più grande fazione del Parlamento europeo.

"Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese, poi le bonifiche. Da un punto di vista di fatti concreti realizzati, non si può dire che non abbia realizzato nulla".

Successivamente ha aggiunto "poi, si può non condividere il suo metodo. Io non sono fascista, non sono mai stato fascista e non condivido il suo pensiero politico. Però se bisogna essere onesti, ha fatto strade, ponti, edifici, impianti sportivi, ha bonificato tante parti della nostra Italia, l'istituto per la ricostruzione industriale. Quando uno dà un giudizio storico deve essere obiettivo, poi non condivido le leggi razziali che sono folli, la dichiarazione di guerra è stata un suicidio".

Dopo lo scoppio dello scandalo, Tajani si è affrettato a scusarsi per la sua dichiarazione. Ha osservato che "i suoi commenti non erano in alcun modo destinati a giustificare o minimizzare la responsabilità del regime antidemocratico e totalitario".

"Nel GUE/NGL non sono soddisfatti delle scuse di Tajani e intendono proporre l'impeachment", ha detto la fonte dell'agenzia.

Secondo lui, secondo i regolamenti del Parlamento Euripeo, per avviare la procedura di licenziamento del presidente, è necessario che nella riunione dei capi delle fazioni parlamentari l'impeachment sia sostenuto dai tre quinti degli elettori, rappresentando almeno tre gruppi politici. Successivamente, la domanda viene sottoposta all'approvazione del Parlamento Europeo come istituzione. Fino a ora, la procedura d'impeachment non è stata applicata al capo dell'assemblea.