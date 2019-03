Ambasciatore: la Russia non ha bisogno di basi militari in Bielorussia

Oggi l'ambasciatore russo in Bielorussia Mikhail Babich, in un'intervista a Sputnik, ha dichiarato che Mosca non intende aprire una base militare sul territorio bielorusso.

"Da quando ho iniziato a lavorare in Bielorussia, in quasi tutti gli incontri con i giornalisti... sento questa domanda: 'Cosa ne pensa la Russia del fatto che la Bielorussia rifiuta di ospitare una sua base militare?' E io ho sempre risposto loro che non hanno negato niente alla Russia, dal momento che dal 2015 non è stata avanzata nessuna richiesta di questo genere", ha detto Babich.

L'ambasciatore ha aggiunto che la Russia non ha bisogno di una base militare in Bielorussia, perché “qualsiasi compito militare è garantito per essere risolto dalle capacità esistenti”.

In precedenza i media hanno riferito che erano in corso delle trattative tra Mosca e Minsk riguardo l'apertura di una base aerea russa in Bielorussia. Nell'ottobre del 2015, il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha affermato che, dal punto di vista militare, l'apertura di una base militare russa non è necessario né per Minsk né per Mosca. L'anno scorso, tornando nuovamente sulla questione, Lukashenko ha ribadito che alla Russia non serve aprire una base militare in Bielorussia, perché, in virtù dell'alleanza politico-militare esistente tra i due paesi, l'esercito bielorusso è in grado di svolgere i compiti che gli sono stati affidati e di resistere qualsiasi aggressione.

Attualmente in Bielorussia si trovano due strutture militari russe. Nel 1995 Bielorussia e Russia hanno firmato un accordo sull'utilizzo di un sistema di allarme di attacco missilistico e un altro sull'utilizzo della stazione radio di Vileyka. Entrambi gli accordi rimangono in vigore per 25 anni e possono essere rinnovati.