Stoltenberg: la Brexit non influirà sulle relazioni Regno Unito-NATO

"Le discussioni sulla Brexit sono, come possiamo vedere, molto difficili. Ma non spetta alla NATO pronunciarsi sulla questione. La Brexit cambierà le relazioni del Regno Unito con l'UE, ma quelle con la NATO", ha detto Stoltenberg ai giornalisti.

© REUTERS / Neil Hall Telegraph: governo britannico discute postposizione Brexit di due anni

"Londra rimarrà un alleato importante e forte, ora la Gran Bretagna ha il secondo budget militare tra gli alleati e il aggiore in Europa", ha aggiunto, affermando di essere "assolutamente sicuro" dell'impegno britannico nei confronti della NATO.

Ieri il parliamento britannico ha votato a favore dell'emendamento Spelman/Dromey. L'emendamento esclude uno scenario di uscita del Regno Unito dall'Ue senza accordo. I voti favorevoli sono stati 312, i voti contrari - 308.

Theresa May mercoledì ha proposto al parlamento di tenere una nuova votazione sul progetto di accordo con Bruxelles sulle condizioni della Brexit fino al 20 marzo. I legislatori britannici hanno precedentemente respinto due volte il progetto di accordo con l'UE, a gennaio di quest'anno e durante la votazione di martedì, entrambe le volte con una grande differenza, rispettivamente 230 e 149 voti. Tuttavia, Theresa May ha invitato il Parlamento a considerare nuovamente l'accordo e ad accettarlo, affermando che solo in questo caso la data di uscita dall'UE, ora fissata per il 29 marzo, potrebbe essere rinviata.

In precedenza, parlando alla Camera dei Comuni, May aveva avvertito che se i legislatori si fossero nuovamente rifiutati di dare il via libera al progetto di accordo con l'UE, il Regno Unito avrebbe dovuto prendere parte alle elezioni per il Parlamento europeo previste per il 23-26 maggio, e il ritiro dall'UE verrebbe ritardato all'infinito.