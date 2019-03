Studentessa svedese nominata per il Nobel per la pace

Una studentessa svedese di 16 anni, Greta Thunberg, è stata nominata per il Nobel per la pace. Lo ha riferito il quotidiano Aftonbladet.

Thunberg è stato nominata da due politici svedesi e tre norvegesi per il suo contributo al movimento per combattere il riscaldamento globale. "Certo, è molto onorevole e piacevole essere nominata per un premio così meraviglioso. E’ difficile da immaginare e un po’ strano", ha condiviso con la pubblicazione.

Thunberg è diventata nota sia in Svezia che all'estero, dopo che nell'agosto 2018 ha organizzato un singolo picchetto di fronte al palazzo del parlamento a Stoccolma. Ha chiesto al governo di rispettare i termini dell'accordo di Parigi sul clima.

Dopo questo, Thunberg è diventata una sorta di leader del movimento adolescenziale globale "sciopero scolastico per il clima". Ha partecipato ripetutamente a manifestazioni che hanno riunito migliaia di persone in diversi paesi e ha partecipato alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite.

A febbraio è stato riferito che il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha nominato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il premio Nobel per la pace.

In precedenza, al premio sono stati nominati il Premier greco Alexis Tsipras e quello e macedone Zoran Zayev, che hanno deciso di rinominare la Macedonia nella Repubblica del nord della Macedonia.

Il 10 dicembre 2018 nella capitale norvegese Oslo è stato insignito del Nobel per la pace per la violenza sessuale. Il premio è stato assegnato a un ginecologo della Repubblica Democratica del Congo, Denis Mukwege, e ad un’attivista per i diritti umani irachena, Nadia Murad.