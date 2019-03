Trovata struttura misteriosa nel sistema solare

Gli astronomi del laboratorio di ricerca navale degli Stati Uniti hanno scoperto un anello di polvere nell'orbita di Mercurio, che, si pensava, non esistesse a causa della sua vicinanza al sole. È stato riferito dalla pubblicazione Science Alert.

I ricercatori hanno analizzato le immagini ottenute dalla stazione interplanetaria STEREO - NASA, progettata per studiare l'attività solare. Hanno costruito un modello per determinare la quantità di luce, i riflessi dalla polvere cosmica e quelli emessi dalla corona del Sole. In questo caso, la luce riflessa è cento volte più luminosa della luce emessa. Ciò ha permesso di calcolare la quantità di polvere contenuta nello spazio esterno tra la Terra e il Sole.

Si è scoperto che nell'intera orbita di Mercurio c'è un'amplificazione del 2,5% della luce riflessa dalla polvere, che indica la presenza di un anello largo 15 milioni di chilometri, nel quale il pianeta ruota intorno a una stella. Secondo gli astronomi, questo indica che il materiale di cui è composto l'anello è in grado di trovarsi molto più vicino al Sole di quanto si pensasse in precedenza.

La densità di polvere nella parte centrale della struttura è del 5% più alta rispetto a quella nelle vicinanze. Si presumeva che la polvere dovesse essere influenzata dal vento solare e dai campi magnetici della stella, contribuendo alla sua uscita dall'orbita. Secondo le scoperte dei ricercatori, l'anello potrebbe essersi formato a causa dell'intersezione dell'orbita di Mercurio con la cometa Encke.

Una struttura simile è presente nell'orbita della Terra e di Venere. In un altro studio condotto dagli astrofisici del Goddard Space Flight Center della NASA, si è scoperto che l'anello di Venere era formato da piccole particelle a causa di un gruppo di asteroidi non ancora scoperti che ruotano attorno al Sole con il pianeta. Questi corpi cosmici sono fonti di polvere fin dalla nascita del sistema solare.