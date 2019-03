Stimato valore riserve di idrocarburi in Russia

Le riserve petrolifere in Russia sono stimate a 40 trilioni di rubli, di gas naturale a 11 trilioni di rubli. Tali cifre sono state comunicate dal Ministero delle Risorse Naturali e dell'Ecologia, scrive RBK.

Si noti che la prima stima è stata fatta alla fine del 2017. Inoltre, sarà aggiornata annualmente.

Il ministero delle Risorse Naturali e dell'Ecologia ha inoltre stimato le riserve di carbone coke (quasi 2 miliardi di rubli), del minerale di ferro (808 miliardi di rubli), diamanti (505 miliardi di rubli) e oro (480 miliardi di rubli). Il valore aggregato di tutte le risorse minerali ed energetiche è pari a 55.2 trilioni di rubli.

In precedenza, il 27 febbraio, il ministro dell'Energia Alexander Novak aveva stimato le riserve di petrolio e gas del paese. Prevede che le riserve di petrolio in Russia dureranno circa 30 anni e di gas più di 100 anni. Le riserve di petrolio delle categorie B e C al momento sono pari a 29 miliardi di tonnellate.