Aereo militare americano vola sul territorio della Russia

Al mattino, alle 08:35 ora di Roma, un Boeing OC-135B Open Skies con il numero 61-2670 è stato rilevato nell'area di copertura del radar di Chita.

Il Boeing OC-135B non è progettato per l'uso di armi. L'aeromobile ha superato un esame internazionale con la partecipazione di Mosca, che esclude l'uso di attrezzature non previste dall'accordo.

© AP Photo / Rick Bowmer Un aereo militare americano in volo sul territorio russo

Un volo simile è stato condotto il 13 marzo. Poi l'aereo americano è stato avvistato vicino a Komsomolsk-sull-Amur. È stato anche visto nella zona di Chita l'11 marzo. Secondo gli esperti militari, i riflettori statunitensi sono puntati sulla brigata missilistica schierata in questa città.

​Il Trattato sui Cieli Aperti è stato firmato dai membri dell'OSCE nel 1992 ed è una delle misure di costruzione della fiducia in Europa dopo la Guerra Fredda. Secondo il documento, gli stati possono condurre voli di ricognizione sul territorio di altri paesi membri e raccogliere informazioni sulle loro truppe. Il trattato è in vigore dal 2002 e comprende la maggior parte dei paesi della NATO, della Russia, della Bielorussia, dell'Ucraina, della Georgia, della Bosnia ed Erzegovina e la neutrale Svezia e Finlandia.