Negli Stati Uniti hanno trovato un modo per “liberare” l’Europa dalla Russia

Secondo Perry, le consegne degli Stati Uniti soddisferanno le esigenze energetiche di molti alleati degli americani, ha sottolineato che tali forniture sono effettuate “senza particolari impegni”, cosa non si può dire del principale concorrente degli USA sul mercato dell’energia, la Russia.

"E' chiaro che la fornitura di gas russo suggerisce particolari obblighi", ha affermato Perry, che ha aggiunto che "i nostri amici in Europa" dovrebbero sapere che possono ricevere lo scisto da "Stati Uniti, Qatar, Australia, da dove vogliono".

In precedenza la Commissione europea (CE) ha pubblicato una previsione, secondo cui la consegna del gas naturale liquefatto americano in Europa può concretizzarsi entro il 2023 per otto miliardi di metri cubi, ovvero un volume che è pari a circa l’1,6 per cento del consumo totale di gas nell'UE.

Alla CE ritengono che la crescita del fabbisogno europeo di gas principalmente riguarderà le russe russo Gazprom e Novatek.