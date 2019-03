Per servizi segreti estoni guerra Russia-NATO può scoppiare per rivoluzione in Bielorussia

"La nostra valutazione è che se accadrà qualcosa di inaspettato nei confronti del presidente Alexander Lukashenko, personalmente o al suo regime, ci sarà il grande rischio di una rapida reazione militare dalla Russia per impedire che la Bielorussia diventi un Paese democratico filo-occidentale", si legge nel documento.

L'intelligence estone è convinta che tutti gli scenari delle esercitazioni militari degli ultimi vent'anni descrivano la lotta contro la NATO e non sono cambiati neanche dopo gli eventi in Georgia nel 2008, o dopo gli eventi in Ucraina nel 2014 o dopo l'inizio della guerra in Siria.