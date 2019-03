La delegazione francese comprende membri onorari del parlamento del paese, ex membri in carica dell’Assemblea nazionale francese e rappresentanti delle autorità comunali francesi.

Una delegazione di legislatori francesi guidata da Thierry Mariani, co-presidente dell’Associazione franco-russa per il dialogo, arriverà mercoledì per una visita nella Crimea russa. Secondo il capo del Comitato della Duma di Stato russa, la delegazione rimarrà in Crimea fino a sabato e prenderà parte alle celebrazioni del quinto anniversario della riunificazione della penisola con la Russia.