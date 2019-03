Record di vendite del debito statale russo, trovata la pista venezuelana

Secondo la pubblicazione, Caracas potrebbe investire in titoli di stato russi reddito con la recente vendita di oro delle riserve della Banca Centrale. Un altro motivo di questo passaggio sta nel desiderio di salvare i risparmi per la politica economica e tensioni nel paese: con gli allegati russi sono sicuri dal punto di vista delle possibili sanzioni occidentali contro il Venezuela e le sue attività.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Rappresentante Guaidò: solo con lui Venezuela ripagherà i debiti verso Russia e Cina

Sulle possibili vendite di oro delle riserve del governo del Venezuela nel mese di febbraio, hanno parlato i deputati dell'opposizione del Parlamento, di cui Guaidò si è auto-dichiarato in precedenza il presidente temporaneo. Secondo loro, a Caracas si potrebbero vendere 81 tonnellate di oro, e gli acquirenti possono essere Emirati Arabi Uniti e Turchia.

Il 12 marzo la Banca centrale della Russia ha riferito che nel mese di febbraio, gli investitori non residenti hanno comprato debito per una cifra record, battendo la precedente del settembre 2017, per un volume di liquidità totale pari a 28,5 miliardi di rubli. Così, la quota tra i titolari del debito pubblico russo è salita dal 25 al 25,5 per cento. Secondo il regolatore, un aumento della domanda potrebbe garantire un ristretto gruppo straniero.