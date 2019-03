Media: in California vogliono una moratoria sulla pena di morte 

Le fonti hanno detto al canale televisivo che Newsom ridurrà le pene a tutti i detenuti condannati alla pena di morte.

"Non credo che una società civile possa considerarsi leader nel mondo, mentre il suo governo continua ad approvare l’intenzionale e discriminatoria morte dei suoi cittadini” ha detto il governatore.

Si prevede che Newsom annuncerà la cancellazione dell'esecuzione in una conferenza stampa mercoledì mattina. Secondo la pubblicazione del New York Times, in California più di 700 detenuti sono in attesa dell'esecuzione della condanna a morte.