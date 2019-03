Mosca: pensionato denuncia furto di icone del valore di 200mila dollari

Lo ha riferito mercoledì a Sputnik il servizio stampa del dipartimento del Ministero degli Interni. La dichiarazione alla polizia l’ha presentata l'avvocato dopo che l’uomo, nato nel 1944, si è rivolto a lui. Il pensionato ha segnalato il furto di icone, di cui era in possesso, dal suo appartamento e in seguito ha ceduto l'appartamento a sua nipote.

"In soggiorno e in camera da letto erano rimaste 12 icone antiche", ha detto il servizio stampa.

Il portavoce ha sottolineato che, in base alle parole della nipote, sua madre ha portato le icone a Bryansk temendo che venissero rubate; inoltre sostiene che le icone non sono state vendute. La nipote ha sottolineato che la posizione delle icone è nota a sua madre, che in questo momento è sottoposta al trattamento medico contro il cancro, ha detto l’ufficio.

"Il danno è stimato intorno ai 200mila dollari, è in corso la verifica", ha concluso il dipartimento.