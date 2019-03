Pentagono: la modernizzazione delle armi nucleari è la priorità numero uno

La modernizzazione delle armi nucleari è la priorità numero uno nella questione del bilancio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per il 2020. Il progetto è pubblicato sul sito del Pentagono.

"L'aggiornamento dei nostri sistemi di armi nucleari è la priorità numero uno. Il finanziamento completo di questi programmi è insito nella richiesta di bilancio per l'anno fiscale 2020”, si legge nel documento.

Secondo la dichiarazione, il Pentagono chiede al Congresso di 2,6 miliardi di dollari per sviluppare armi ipersoniche. Inoltre, 3,7 miliardi di dollari saranno spesi per lo sviluppo di droni e sistemi autonomi, e 927 milioni di dollari per lo sviluppo di programmi di intelligenza artificiale.

Il bilancio totale della difesa ha un importo complessivo per il progetto di 750 miliardi di dollari. In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proposto di aumentare la spesa della difesa del Paese del 5%.