L'UE ha completamente vietato i voli dei Boeing 737 Max

In precedenza, l’EASA ha raccomandato di far cessare i voli dei Boeing 737 Max 8 dopo gli incidenti di questo modello d’aereo in Indonesia e in Etiopia.

Un certo numero di paesi ha già annunciato la chiusura dello spazio aereo per i Boeing 737 Max 8. Tra questi ci sono Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania.

La Boeing è certa della sicurezza dei voli

La società ribadisce la piena fiducia nella sicurezza del modello 737 MAX.

La società ha sottolineato che la decisione di sospendere i voli è stata adottata dalle autorità di regolamentazione e dalle aziende degli operatori, sulla base delle condizioni dei mercati nazionali.

La Boeing ha osservato che non ha ricevuto dall'amministrazione federale dell'aviazione americana alcuna indicazione riguardante l'aereo 737 MAX.