Nebenzya: l’Europa "ingoia" le versioni americane sulla violazione dell’INF

"Constatiamo che i nostri partner europei, obbedienti, ingoiano la versione americana falsa sulla presunta violazione della Russia del contratto INF, che abbiamo fino all'ultimo ha cercato di far valere", ha detto Nebenzya.

© REUTERS / Maxim Shemetov USA indicano la condizione per i negoziati con la Russia sul Trattato INF

Ha aggiunto che "il risultato è sotto i nostri occhi, sotto falsi pretesti, vogliono far crollare uno dei pilastri della politica europea sulla sicurezza".

"Dalla stessa Unione Europea arrivano le più assurde accuse all’indirizzo della Russia, questo oggi è diventato in Occidente la regola del tono della buona politica”, ha concluso.

Negli ultimi anni, Mosca e Washington si accusano regolarmente a vicenda di violazione del Trattato sui missili a medio e corto raggio. La questione principale degli Stati Uniti è il razzo 9M729. Allo stesso tempo, la Russia ha ripetutamente affermato che rispetta rigorosamente gli obblighi derivanti dal Contratto. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha osservato in precedenza che Mosca ha domande molto esplicite per gli Stati Uniti sull’esecuzione del contratto dagli stessi americani. Secondo lui, le accuse USA sulla violazione di Mosca sono prive di fondamento, e la preoccupazione di Washington sul razzo 9M729 è stata già placata dal contratto di distanza.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump quest'anno ha detto che Washington il 2 febbraio inizia la procedura di uscita dal Contratto per l'eliminazione dei missili a medio e corto raggio con la Russia. Il Segretario di Stato Mike Pompeo ha dichiarato che "se la Russia non ritorna al pieno e verificato rispetto del contratto entro sei mesi", il contratto sarà rescisso.

Il presidente russo, Vladimir Putin, il 2 febbraio, ha detto che la Russia risponderà alla decisione degli Stati Uniti con misure a specchio e sospende la partecipazione al contratto. Il capo dello Stato ha osservato che la Russia non deve e non sarà risucchiata dalla costosa corsa agli armamenti. Putin ha aggiunto che tutte le proposte per il disarmo "rimangono sul tavolo e le porte sono aperte", ma ha chiesto di non avviare alcuna trattativa su questa questione. Il 4 marzo Putin ha firmato un decreto che sospende l’esecuzione del trattato per l'eliminazione dei missili a medio e corto raggio.