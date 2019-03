Aereo torna indietro in Arabia Saudita: una madre ha dimenticato il figlio all'aeroporto

Il video in cui il pilota trasmette la storia al controllo del traffico aereo è stato caricato su Youtube e da allora è diventato virale, ha avuto oltre 50.000 visualizzazioni.

"Che Dio sia con noi. Possiamo tornare o cosa?” dice il pilota alla radio.

"Questo volo sta chiedendo di tornare, un passeggero ha dimenticato il suo bambino nella sala d'attesa, povera creatura", si sente dire a un agente del controllo.

Al pilota viene chiesto di ripetere la richiesta, lui risponde: "Abbiamo detto che un passeggero ha lasciato il bambino nel terminal e si rifiuta di continuare il volo".

"Ok, torna indietro", dicono al controllo. “Questa è un’assoluta novità per noi!" Non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulla madre che ha dimenticato suo figlio.