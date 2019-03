I diplomatici russi e italiani hanno discusso del controllo degli armamenti

Il capo del Dipartimento per le questioni di non proliferazione e controllo degli armamenti del Ministero degli Esteri russo Vladimir Ermakov e il direttore per la sicurezza e disarmo del Ministero degli Esteri italiano Diego Brazioli hanno discusso la questione del controllo degli armamenti, riferisce il Ministero degli Esteri russo.

Le consultazioni hanno avuto luogo oggi.

"Ha avuto luogo un dettagliato scambio di opinioni su temi di attualità per il controllo degli armamenti, non proliferazione e disarmo. È stata data una valutazione congiunta dello stato generale degli affari in questo settore", si legge sul sito del Ministero degli Esteri della Federazione Russa.

Nel messaggio si afferma che i diplomatici "hanno optato per il superamento delle emergenti difficoltà e contraddizioni in questo campo". I partecipanti all'incontro hanno espresso interesse a impegnarsi per questioni di reciproco interesse.