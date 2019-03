Ecco l'unico modo per evitare una catastrofe globale

In altre parole, l’ingegneria solare può essere applicata come unico metodo efficace per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici senza danneggiare l'ambiente. È riferito in un comunicato stampa su phys.org.

I ricercatori hanno sviluppato un modello climatico con estreme di pioggia e cicloni tropicali per determinare l'effetto della geo-ingegneria in diverse regioni della Terra. Sono stati identificati valori estremi di temperatura e precipitazioni, la disponibilità di acqua dolce e l’indice di intensità degli uragani. Si è scoperto che la riduzione della crescita delle temperature globali, con l'aiuto di emissioni intenzionali di spray, contribuisce di almeno due volte al raffreddamento del pianeta, fa diminuire il pericolo marino e le precipitazioni in molti luoghi, e diminuisce dell’85% le calamità naturali. In meno dello 0,5 per cento del territorio saranno osservati effetti negativi per l'uso della geo-ingegneria. Queste regioni sono caratterizzate da resistenza al riscaldamento globale.

Secondo gli scienziati, i risultati dello studio smentiscono il punto di vista secondo il quale gli spray possono peggiorare in modo significativo la situazione del clima. Per evitare un effetto negativo, è necessario calcolare correttamente la loro quantità consentita, e generata nell'atmosfera.

Un altro modo per evitare gli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici è ridurre immediatamente le emissioni di gas serra. Tuttavia, un certo numero di scienziati ritengono che l'umanità quasi non ha possibilità di evitare la catastrofe climatica causata da un aumento della temperatura media della Terra di oltre 1,5 gradi. Il riscaldamento può essere interrotto solo con uno scenario estremo, come l’eliminazione di tutte le centrali elettriche, fabbriche e persino automobili.