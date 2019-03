Madri scioccate dal porno sul web gireranno un film a luci rosse per adolescenti

Come parte dello show, alle donne sono stati mostrati filmati hardcore del porno sul web. La madre di Louise, 6 anni, di Manchester, era così traumatizzata da quello che ha visto che ha vomitato. La quarantenne Sarah del North Wales è scoppiata in lacrime quando ha visto una scena di sesso di gruppo.

"Se questa fosse stata la prima cosa che avrei visto sul sesso, mi sarei trasformato in un sasso", ha detto. "Dobbiamo mostrare ai bambini che c'è qualcos'altro oltre a questa terribile merda che vediamo su internet".

Sarah ha notato che se suo figlio avesse trattato una donna come un attore porno, lo "avrebbe preso a calci in culo".

Le donne sostengono che i film per adulti moderni ingannano gli adolescenti sul sesso reale.

"Dovrebbero capire che questo non rispecchia la normalità", dicono le madri.

Il film che gireranno verrà mostrato nell'ultima parte dello spettacolo, durante una festa in cui i partecipanti al progetto si riuniranno con amici e bambini.

In precedenza la necessità di mostrare il porno è stata sostenuta da alcuni professori. In particolare un gruppo di ricercatori dell'Università nazionale d'Irlanda ha concluso che gli studenti dovrebbero studiare i contenuti pornografici per capire che ciò che avviene sullo schermo è una sceneggiata ed i protagonisti sono solo attori. Lo studio di film per adulti, secondo gli esperti, aiuterà gli adolescenti ad evitare la successiva esperienza traumatica, quando scopriranno che il sesso nella vita reale è lontano da quello mostrato nei film porno.