Taiwan sta sviluppando l’F-CK di quinta generazione

La società aerospaziale Aerospaziale Industrial Development Corporation sta sviluppando un promettente caccia di quinta generazione, che deve garantire all’isola la sicurezza necessaria per l’accumulo di forza militare da parte della Cina.

Il capo dell'ufficio di pianificazione strategica del Ministero della Difesa di Taiwan, Pao-kun, ha annunciato ufficialmente che l’Aerospace Industrial Development Corporation ha iniziato a lavorare per creare il caccia di quinta generazione. Secondo lui, il primo aereo taiwanese di quinta generazione sarà progettato con tecnologie stealth e sarà in grado di compiere il decollo corto. Altri dettagli sul caccia non sono ancora stati resi noti.

Le caratteristiche principali del caccia di quinta generazione sono prima di tutto la riduzione di visibilità del velivolo al radar infrarosso; la possibilità di volare a velocità supersoniche senza uso del postbruciatore; l’alta l'efficacia di combattimento in aria, terra e mare; manovrabilità; controlli di automazione a bordo dei sistemi informativi; maggiore autonomia di combattimento e la presenza di un sistema automatizzato di controllo che ha la funzione di risolvere i problemi tattici.

Questo caccia avrà stazione radar attiva, con un’antenna di fase e un motore di produzione locale, il suo sviluppo è già iniziato e sarà completata entro il 2028. Fino ad oggi all’aviazione di Taiwan dispongono di un caccia di quarta generazione F-CK-1, che è entrato in servizio nel 1994. Probabilmente questo aereo sarà quel modello modernizzato.