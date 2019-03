Universiade, Krasnoyarsk saluta e passa la palla a Napoli

Dopo 12 giorni di gare si chiude a Krasnoyarsk la XXIX Universiade Invernale. Per la cerimonia di chiusura è atteso anche il primo ministro russo Dmitry Medvedev.

La Russia prima nel medagliere

La rappresentativa russa, come prevedibile, l'ha fatta da padrone alle Universiadi di Krasnoarsk, vincendo in totale 122 medaglie: 41 ori, 39 argenti e 32 bronzi. L'ultimo successo è arrivato dall'hockey su ghiaccio, dove la Russia ha battuto in finale la Slovacchia.

Al secondo posto del medagliere si è classificata la Corea del Sud, con 6 ori 4 argenti e 4 bronzi, al terzo il Giappone, con 5 ori 4 argenti e 4 bronzi.

Per l'Italia tre medaglie

L'Italia torna da Krasnoyarsk con 3 medaglie: 1 oro, 1 argento ed 1 bronzo, che valgono il 15° posto complessivo nel medagliere.

Matteo Rizzo, oro nel pattinaggio di figura © Sputnik . Aleksander Kryazhev

Alberto Blengini, argento nello slalom gigante © Foto : GD Media Universiade Krasnoyarsk 2019

La gioia della squadra italiana per il bronzo nella staffetta femminile dello sci di fondo © Foto : GD Media Universiada Krasnoyarsk 2019 1 / 3 © Sputnik . Aleksander Kryazhev Matteo Rizzo, oro nel pattinaggio di figura

La cerimonia di chiusura in diretta su Sputnik

Alle 14:00 ora italiana — le 20:00 locali — la Platinum Arena di Krasnoyarsk ospiterà la cerimonia di chiusura dell'Universiade Invernale. L'evento all'interno del palazzetto durerà circa 2 ore e terminerà con un grande spettacolo pirotecnico sulle rive del fiume Enisey, al termine del quale verrà spento il fuoco del braciere simbolo dell'Universiade.

Clicca qui per seguire in diretta la cerimonia di chiusura dell'Universiade in live-streaming sulla pagina di Facebook di Sputnik Italia.

Vedi Krasnoyarsk e poi Napoli

Dopo quelle invernali è la volta delle Universiadi estive. La prossima edizione dell' "Olimpiade degli Studenti" si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 luglio e prevede gare in 18 sport (tiro con l'arco, scherma, tuffi, nuoto, taekwondo, atletica leggera, calcio, basket, pallavolo, tennis, ping pong, vela, judo, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, pallanuoto e rugby a sette) per un totale di 222 medaglie in palio.

