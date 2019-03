Nella festa “Maslenitsa moscovita” mangiati 400mila bliny

Lo hanno riferito a Sputnik gli organizzatori dell'evento e di altri festival che si svolgono nelle strade di Mosca.

Il festival "Maslenitsa moscovita" si è svolto in 24 luoghi tra il centro ed i quartieri della capitale russa, così come nei parchi cittadini. Gli ospiti potevano cimentarsi in master class all'aperto di cucina, assistere a spettacoli di teatro di strada, concerti popolari ed altri eventi ricreativi per tutta la famiglia.

"Dal 1 marzo al 10 marzo i luoghi del festival "Maslenitsa moscovita" sono stati visitati da 4,9 milioni di persone: i visitatori della festa hanno acquistato 400mila porzioni di bliny e frittelle preparati secondo le ricette tradizionali, il 60% in più rispetto al festival dell'anno scorso", hanno fatto sapere gli organizzatori.

Inoltre è stato aggiunto dagli organizzatori che i ristoranti allestiti per l'evento hanno venduto 220mila porzioni di spiedini ("shashlyk") e nella Ploshchad' Manezhnaya (Piazza del Maneggio), dove venivano presentati i piatti di varie cucine del mondo, nel corso della festa sono state vendute più di 1.500 porzioni di pilaf uzbeko, 1.350 porzioni di paella con frutti di mare, 900 bistecche e 750 zuppe in piatti di pane. Gli ospiti hanno acquistato 750 litri di bevande calde preparate su una griglia di legno.

"Il clima durante la festa non ha rallegrato molto i moscoviti e gli ospiti con il sole e il calore, pertanto chi è venuto al festival è stato felice di scegliere tra molte bevande calde: sono stati venduti oltre 115mila litri", hanno commentato gli organizzatori.

I visitatori del festival hanno anche acquistato stuzzichini e prodotti: secondo il comitato organizzatore, dal 1 marzo al 10 marzo sono stati venduti oltre 2mila chilogrammi di formaggi e latticini, circa 1,5 mila chilogrammi di pesce e frutti di mare e circa 1.170 chilogrammi di carne e salumi.