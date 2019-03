In Russia valutano i piani degli Stati Uniti per l’aumento del bilancio della Difesa

In Russia hanno reagito ai piani degli Stati Uniti, vogliono aumentare il bilancio della difesa a 750 miliardi di dollari entro il 2020.

Nel progetto di bilancio, la rivalità strategica con la Russia e la Cina è indicata come una priorità. Inoltre, si prevede lo stanziamento di 500 milioni di dollari per aiuti ad altri paesi per la lotta contro l'influenza russa.

Il vice presidente del comitato della Duma di stato per la difesa Yuri Shvitkin ha detto a Sputnik che il progetto di bilancio rappresenta una minaccia soprattutto per l'intera comunità internazionale, e porta alla militarizzazione per il carattere aggressivo.

© AP Photo / Evan Vucci Trump ha chiesto mezzo miliardo di dollari per contrastare l'influenza russa

"Questo è l’anello di una catena, la continuazione dell’uscita degli Stati Uniti dal Trattato sui missili a medio e corto raggio e la sua violazione", ha detto il deputato.

Secondo lui, la Russia è abbastanza forze per la difesa.

"Oggi abbiamo sostenuto il ministro della Difesa Sergei Shoigu alla riunione del Comitato. Ancora una volta va affermata l'idea che abbiamo abbastanza forze e mezzi, tra cui sviluppi in prospettiva, che garantiscono una solida capacità di difesa del nostro paese", ha detto.

Il progetto di bilancio degli Stati Uniti prevede finanziamenti per la creazione di forze cosmiche. I piani degli Stati Uniti sono stati anche commentati dall'analista politico dell'organizzazione di monitoraggio internazionale CIS-EMO Stanislav Bychok. In una conversazione con RT, ha osservato che una tale mossa degli Stati Uniti era prevista.

"Trump come il Partito Repubblicano in quanto tale sono storicamente associati al complesso militare-industriale. Trump ha ripetutamente affermato che l'esercito degli Stati Uniti è in cattive condizioni ed è necessaria la sua modernizzazione", ha spiegato l'esperto.

Secondo gli esperti, da parte questo può sembrare assurdo, ma il discorso non riguarda tanto la realtà, quanto alcuni accordi tra Trump e il complesso militare industriale.